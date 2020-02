Inter-Napoli, Esposito neanche in panchina: infortunio per lui, ecco l’esito degli esami

Non c’è Sebastiano Esposito nell’elenco dei giocatori che questa sera affronterà il Napoli in Coppa Italia. L’attaccante non risulta neanche tra i calciatori in panchina a disposizione di Conte. A spiegare il motivo della sua assenza è l’Inter attraverso una nota ufficiale:

“L’attaccante è stato sottoposto a risonanza magnetica alla clinica Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un fastidio in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana”.

(Fonte: inter.it)