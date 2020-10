GdS – Inter, ore caldissime: non solo Moses. Si lavora a tre cessioni: una è già stata chiusa

Ore caldissime dalle parti di viale della Liberazione in vista della chiusura del mercato, fissata per questa sera alle 20. Se da un parte si lavora al ritorno di Moses, in uscita sono tre le situazione da sistemare.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, è praticamente tutto fatto per il passaggio in prestito di Pirola, che “raggiungerà il Monza oggi“. Gli altri due nomi sono quelli di Joao Mario, che piace a Sporting Lisbona e Torino, e Radja Nainggolan, con l’Inter che continua a trattare con il Cagliari per trovare l’intesa definitiva.