Attacco Inter, Marotta e Ausilio ballano su più tavoli. Tre piste tutte in salita

Dzeko, Vlhaovic e Zapata sono i nomi che sta seguendo l'Inter per sostituire Lukaku ormai sempre più vicino al Chelsea

Andrea Della Sala

Non sarà facile per Marotta e Ausilio trovare chi possa prendere il posto di Lukaku nell'attacco dell'Inter. Sono tre i nomi che circolano in casa nerazzurra, ma le piste sono tutte complicate.

"Dusan Vlahovic è il profilo preferito dall’Inter per il post Lukaku, ma finora la Fiorentina non ha voluto ascoltare alcuna proposta. Commisso sembra aver appeso un cartello enorme accanto al nome del suo numero nove: incedibile. Discorso diverso per Zapata, che dalle parti di Appiano Gentile ha più di un estimatore e che per caratteristiche fisiche e strapotenza fisica sembrerebbe proprio l’unico in grado di poter mettere una toppa al buco nella rosa che lascerebbe Romelu: contatti con l’Atalanta al momento non ce ne sono stati, ma insomma la famiglia Percassi - si sa – non ha un buon rapporto con gli sconti e se vuoi un suo gioiello, lo devi pagare", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"E poi c’è Dzeko, l’uomo che ogni anno ritorna nei radar nerazzurri sul finire del mercato, puntuale come il Ferragosto. Il bosniaco ha ancora un anno di contratto con la Roma e si muoverebbe solo in caso di un nuovo accordo biennale, ma a condizioni per lui vantaggiose. Mourinho lo ritiene importante per la sua squadra e il club non vorrebbe privarsene ora, con il campionato alle porte e una oggettiva difficoltà a trovare a questo punto un sostituto adeguato. E allora che si fa? Marotta e Ausilio giocano su più tavoli, in attesa di capire anche quale sarà il reale budget stanziato dalla proprietà per tuffarsi sul mercato a caccia di una prima punta da almeno 20 gol", spiega il quotidiano.