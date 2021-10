Trentalange: “Rissa in Lazio-Inter? Irrati si è comportato benissimo perché…”

Le parole del presidente dell'AIA: "Irrati ha applicato il regolamento: si chiama mass confrontation, bisogna uscire con un ammonito per parte"

Intervenuto negli studi di 90esimo Minuto, Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha commentato così la furiosa rissa di Lazio-Inter di ieri sera: "Irrati si è comportato molto bene, ha applicato il regolamento. Si chiama mass confrontation, bisogna uscire con un ammonito per parte. Non sono cose bellissime da vedere, io mi trovo ad avere 18mila ragazzini che giocano nel settore giovanile e vedere queste scene non aiuta", le sue dichiarazioni.