Inter, tre punti a Cagliari: Inzaghi eguaglia Conte nei punti fatti in trasferta

Come nella scorsa stagione i nerazzurri hanno totalizzato 39 punti nelle gare fuori casa

Come un anno fa ma potrebbe non bastare. L'Inter di Inzaghiha eguagliato in un dato la formazione di Conte, quella che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto. Si tratta del numero dei punti ottenuti in trasferta: erano stati trentanove nella scorsa stagione, stesso numero di punti fatti quest'anno dai nerazzurri fuori casa. Ed è il terzo miglior rendimento in assoluto fuori casa fatto registrare dalla formazione interista considerando tre punti a vittoria da sempre (dopo i 49 del 2006/07 e i 43 del 2019/20), come riporta Opta.