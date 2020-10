Inter, Barella trequartista ideale per Conte: Vidal il più sacrificato dal nuovo modulo

Il nuovo corso dell’Inter, iniziato nel finale della scorsa stagione e proseguito quest’anno, prevede l’utilizzo del trequartista. Un ruolo che ha visto alternarsi diversi interpreti, ma che sembra aver trovato l’uomo giusto per Antonio Conte: Nicolò Barella. Ad essere penalizzati, oltre ad Eriksen, c’è anche Arturo Vidal, costretto a giocare in posizione più arretrata e a limitare le sue classiche scorribande offensive. Così scrive Tuttosport: “Quando Barella è entrato in campo, si è ben capito come nell’idea di calcio di Conte, il trequartista debba avere quelle caratteristiche, che sono proprie pure di Nainggolan e, soprattutto, di Vidal, il più sacrificato di tutti nella costrizione di rimanere bloccato davanti alla difesa“.