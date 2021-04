Trevisani: “Inter ha fatto il suo campionato. Ha il tecnico più pagato e la rosa migliore”

Il giornalista ha commentato la classifica di Serie con l'Inter al comando e il lavoro di Conte alla guida dei nerazzurro

L'Inter scenderà in campo mercoledì sera per blindare ancora di più il primo posto. Ne ha parlato a Sky Sport il giornalista Riccardo Trevisani:

"In classifica c'è una cosa che sorprende molto, il Milan che non si pensava potesse essere secondo. In testa c'è la squadra con l'allenatore più pagato, più esperto, con una rosa importante. L'Inter ha fatto il suo campionato, io le davo 88-90 punti. Se ne fa di più ci leviamo il cappello, se ne fa 90 ha fatto la sua stagione. L'Inter è una squadra dall'1 all'11 migliore di tutti. Lukaku? Quando mancano Brozovic e Bastoni non penso che Conte faccia riposare anche Lukaku. Rischio zero".