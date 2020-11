Trevisani (Sky): “Inter ha bucato tutte le partite importanti. In CL percorso terrificante”

«Credo sia un problema caratteriale. Nei quindici mesi di gestione Conte, l’Inter non ha assorbito il carattere del suo allenatore. Tutte le partite importanti le ha bucate. Parlo del Dortmund, del Barcellona, quelle con la Juve, quella con la Lazio, le squadre con cui si giocava il campionato, la sconfitta con il Siviglia. E quest’anno ha ricominciato con la stessa sinfonia perché ha perso anche il derby e in CL ha fatto un percorso terrificante. Secondo me sono tante le cose da dire. Il Borussia è una squadra che deve essere attaccata». Riccardo Trevisani ha parlato dell’Inter in un intervento su Skysport e si è soffermato sulle difficoltà incontrate dai nerazzurri nelle sfide più importanti, difficoltà ereditate dalla scorsa stagione.

(Fonte: SS24)