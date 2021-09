Trevisani: “Inter, Dzeko 9 coi piedi da 10. La sua squisitezza tecnica ce l’hanno in 2”

Le parole del giornalista: "Io dico una cosa sulla vittoria di Firenze: è una vittoria che si spiega con lo scudetto sulla maglia, senza quello non la vinci mai"

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria con la Fiorentina: "Dzeko è un 9 con i piedi da 10. Lukaku è più decisivo, Edin ha i piedi migliori: Lukaku non può fare il trequartista. Io prendo Lukaku tutta la vita, non si discute, gli lanci la palla e crea un'occasione da gol: ma la squisitezza tecnica di Dzeko ce l'hanno Lewandowski e Benzema e forse altri due. Io dico una cosa sulla vittoria di Firenze: è una vittoria che si spiega con lo scudetto sulla maglia, senza quello non la vinci mai. Dopo Conte è un po' più facile fare l'allenatore".