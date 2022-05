Trevisani: “Inter più forte della Juventus e lo ha dimostrato. Calhanoglu mossa azzeccata”

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter, ha analizzato così quanto accaduto all'Olimpico

"Prendere Calhanoglu ha fatto bene all'Inter, Perisic è da 3 mesi il migliore in campo. Vlahovic negli appuntamenti importanti sbaglia raramente. La Juve è viva, ma è meno forte dell'Inter come dimostrano i risultati degli scontri diretti. L'Inter è una squadra forte ma umorale, parte bene, si ferma e poi si rimette a giocare quando è in difficoltà. E anche l'Inter gioca meglio quando offende che quando difende, come la Juve che, quando ha tirato i remi in barca, non ha più tirato in porta".