Intervenuto ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Empoli: "Bastoni è stato il migliore in campo con Barella, hanno fatto una partita straordinaria. La rabbia sul cambio mi sembra difficile da capire, però mi piace molto la scelta di non togliere Thuram, due anni fa era più facile: quando dico che Inzaghi è cresciuto molto, dico questo. Il gol di Dimarco? Non possono fare il regolamento per Dimarco, Theo e Bereszynski: i primi due stoppano e impostano, il terzo ha la terza media a livello tecnico e calcia via la palla ma non è colpa del regolamento ma sua.