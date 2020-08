Trevisani: “Vorrei la stessa Inter vista con il Bayer. E mi aspetto una grande partita da…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Shakhtar, Riccardo Trevisani ha presentato il match di Dusseldorf che, per la squadra di Conte, vale un pass per la finale di Europa League di Colonia. Ecco le sue parole:

“Mi accontenterei di vedere la partita vista contro il Bayer Leverkusen, perché credo possa bastare. Questo anche perché l’Inter non può sempre sbagliare tutti quei gol. Poi, eventualmente, contro il Siviglia sarà un’altra storia. Le polemiche forse hanno fatto bene. La società le avrebbe evitate, ma l’Inter non ha più sbagliato una partita, facendo giocare sempre gli stessi. Lukaku ha aggiunto tanto nel cambio con Icardi all’Inter. Gol, leadership, gioco, amore dei compagni. Mi aspetto una grande partita di Lautaro, però. Non è in un bel periodo, ma mi aspetto una grande risposta“.

(Fonte: Sky Sport)