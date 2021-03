Trevisani: “Ibra ko prima di Sanremo non a caso. Eriksen, troppo tempo. Inter, un limite. Conte…”

Le dichiarazioni del giornalista negli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione '23' con l'analisi sull'Inter di Antonio Conte

"Ibra infortunato nella settimana di Sanremo forse non casualmente: l'infortunio può capitare ma la testa agisce sul corpo in maniera totale.Forma? Ho dato 10 all'Inter e avrei aggiunto anche la lode. Giocando una volta a settimana, Antonio Conte che può fare il lavoro sui giocatori. Conte, senza le coppe, vince tutti i campionati: inglese, tedesco, spagnolo... Vince sempre Conte! Come l'anno scorso, è partita zoppicando ed è andata in crescendo. Credo che lui lavori tutti gli anni e vada a far crescere le squadre. Poi c’è voluto troppo tempo per rendere la squadra com’è oggi. Questa squadra deve vincere il campionato. Con la forza che ha il suo allenatore, che è un valore aggiunto, e che hanno certi giocatori, Eriksen non ci può mettere un anno per entrare in questa squadra. Con Gagliardini, Sensi sempre infortunato e Vidal obbligava Conte a fare prima questa cosa. C’è voluto più tempo del previsto, anche Conte ha fatto errori, come li fanno tutti. È una cosa normale, ma restano poi i valori: quelli della squadra e dell’allenatore sono straordinari".