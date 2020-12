Trevisani: “Hakimi? Impossibile non farlo giocare. Inter, due note negative: Vidal e…”

Direttamente dagli studi di Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha elogiato Achraf Hakimi, autore di una doppietta nel successo dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro il Bologna:”Hakimi è adatto per giocare a calcio. Bisogna trovare un modo per farlo giocare sempre. Equilibrio? Oggi ha giocato con Perisic e l’Inter ha sofferto pochissimo“.

Trevisani ha parlato anche delle possibilità del laterale marocchino ex Real Madrid e Borussia Dortmund di scendere in campo mercoledì in Champions contro lo Shakhtar Donetsk: “Impossibile non farlo giocare. Io lo farei giocare sempre“.

Il giornalista parla di due aspetti negativi: “Le note meno positive sono la prestazione di Vidal, quello meno in forma, e la fase difensiva con un gol che in un modo o in un altro arriva sempre. Difensivamente balla troppo per una squadra che il suo potenziale con tanti calciatori forti a disposizione”.