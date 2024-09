"Anche nell'Inter ci sono 11 titolari e 11 alternative. Frattesi, bravissimo, inserimenti, gol in Nazionale, non è Barella e non c'è verso. Una sconfitta che può aiutare l'Inter? La verità è che negli ultimi due anni l'Inter ha fatto un grande campionato e una brutta Champions, una grande Champions e un brutto campionato. Due competizioni, bene, in Italia non le fa nessuno. La Fiorentina ha fatto finale di Conference ed è arrivata settima, la Roma ha fatto semifinale di Europa League ed è arrivata sesta"