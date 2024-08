Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro il Genoa: "L'Inter ha fatto una buonissima partita. Thuram farà una grande stagione, ma fatemi dire che quando è entrato Taremi io cose buone le ho viste: ad esempio il controllo che lui fa quando subentra Frattesi nel gol del 2-1 è una roba da grande giocatore. L'Inter ha una costruzione di squadra che le altre non hanno, ha un'impalcatura che se prende un difensore dietro è ben messa in tutti i reparti. E' in una situazione di maggiore serenità rispetto alle altre".