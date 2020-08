Trevisani: “Inter-Conte, si può continuare anche con qualche vaffa. Lui travolge tutto e…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport al termine di Inter-Getafe, Riccardo Trevisani ha commentato così la prestazione offerta dai nerazzurri di Antonio Conte, qualificati ai quarti di finale di Europa League dopo la vittoria per 2-0 contro gli spagnoli a Gelsenchirken:

MIGLIORI – “Come migliori dell’Inter scelgo Handanovic e Lautaro, perché nei primi minuti, quando i nerazzurri erano veramente in sofferenza, l’Inter è uscita dal momento difficile con alcune giocate di Lautaro. Eriksen è entrato all’81’, a momenti timbrava il cartellino. Detto questo, l’Inter ha inserito lui e Sanchez dalla panchina. Buonasera. L’Inter non prende gol: la squadra di Conte deve essere questo. Lukaku ha inventato il gol, prima di tutto per quello che fa prima del tiro. Il difensore non può fare nulla”.

CONTE – “E’ una cosa che va chiarita, anche perché altrimenti arriveranno sempre domande a raffica. Conte ha il diritto di chiedere più poteri, altrimenti può rassegnare le dimissioni e andarsene. Così come l’Inter può rescindere il contratto. Ci possono essere delle discussioni accese, anche qualche vaffa, ma si può anche continuare insieme. Ora fa differenza vincere o non vincere l’Europa League. Conte è così, lo sai da sempre. Travolge tutto quello che tocca. Dopo Bergamo si è portato via anche un pezzo di casa di Appiano Gentile”.

(Fonte: Sky Sport)