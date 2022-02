Trevisani sicuro: “Inter, con Lukaku al posto di Lautaro avevi 10 punti in più”

Le parole del giornalista: "Secondo me l'Inter ha dei problemi acclarati e autoprodotti, come Lautaro, e oggi sta pagando le conseguenze"

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, commentatore, ha parlato così del momento poco brillante dell'Inter: "Per mesi si sono viste le avvisaglie dei problemi che poi sono arrivati e io quando mi permettevo di dirlo venivo additato come anti-interista. Secondo me l'Inter ha dei problemi acclarati e autoprodotti, come Lautaro, e oggi sta pagando le conseguenze di questo. Non togliamo nulla al fatto che sia una squadra vincente e potenzialmente prima: resta comunque la favorita. Ha dei problemi: il portiere, De Vrij, Lautaro, Brozovic e Barella che stanno tirando il fiato ma che sono il 60% della squadra. Lukaku? E' andato via nel peggior modo possibile: ha fatto una scelta economica, ha detto resto ed è andato via il giorno dopo. Se Lukaku non fa quel numero e vende magari Lautaro al Tottenham, con il belga al posto del Toro l'Inter avrebbe dieci punti di vantaggio".