L'Inter è un cantiere aperto in queste settimane e non ancora vicino alla definizione della rosa che avrà a disposizione Simone Inzaghi per la prossima stagione. Di questo si è discusso nel pomeriggio su Sport Mediaset con Riccardo Trevisani che ha dato i voti al mercato finora svolto. Queste le sue considerazioni:

"In questo momento il mercato dell'Inter non è sufficiente. A oggi sono arrivati giocatori importanti, ma ne ha persi tanti e in questo momento non è sicuramente più forte dello scorso anno. Viceversa, ho trovato stuzzicante il mercato del Milan".