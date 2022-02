Trevisani: “Inter non in crisi, ma ha problemi. Con Conte non ho mai pensato…”

Il pensiero dell'opinionista a proposito del momento che stanno attraversando i nerazzurri di Inzaghi

L'Inter è momentaneamente scivolata al secondo posto in classifica, ma ha ancora una gara da recuperare. E molti lo dimenticano, così come dimenticano la difficoltà degli impegni di questo periodo. Del momento nerazzurro ha parlato anche Riccardo Trevisani, ospite di Pressing. Queste le sue considerazioni: "Non è una crisi. Ci sono problemi, anche se è la squadra miglior squadra del campionato. La passata stagione, con Conte, non ho mai pensato nemmeno per un secondo che non potesse vincere lo scudetto. Quest'anno, ogni tanto mi viene in mente".