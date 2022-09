Trevisani: “Inter, situazione non tranquillizzante. Onana? Magari può essere…”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Riccardo Trevisani, giornalista, ha commentato così il KO dell'Inter contro il Bayern Monaco: "La situazione non è tranquillizzante: l'Inter non ha più la forza offensiva di prima e ha perso completamente la solidità difensiva. De Vrij e Handanovic hanno faticato l'anno scorso, ma stanno mancando pure Skriniar e Bastoni. C'è poco filtro a centrocampo, anche sugli esterni non arrivano buone notizie: chiunque giochi va in difficoltà. La squadra gioca male e mi sembra abbia perso i riferimenti: Barella viene da un periodo negativo. E poi manca Lukaku: lui viaggia ad una media di un gol fatto o fatto fare a partite nelle coppe europee. Lui non c'era e questa è una cosa pesantissima. Onana? Il suo l'ha fatto bene: è stato un buon test, magari può essere il portiere di coppa. Però i gol subiti sono un problema".