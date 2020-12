Trevisani: “In un anno e quattro mesi con Conte, Inter peggiorata: girone era abbordabile”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Trevisani, commentatore e giornalista, ha parlato così dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League: “La traversa, ma di che parliamo. Il ciclo di Conte inizia col gol di Muntari: contano i risultati. Oggi l’Inter in Champions in due anni ha fatto un terzo e un quarto posto: l’anno scorso il girone era difficile, quest’anno più abbordabile. C’è un danno nella fascia europea dell’anno prossimo, economico per gennaio e c’è una rosa da 25 giocatori che dovranno giocare solo campionato e Coppa Italia. La situazione si può sistemare vincendo lo scudetto, ma in un anno e quattro mesi di Conte non vedo una squadra migliorata, ma peggiorata: non è migliorato quasi niente. Siamo stati abituati a vedere il massimo con Conte: Inter e Juventus sono pari, ma il bilancio dell’anno e mezzo rispetto a quanto ci ha abituato prima e allo stipendio”.