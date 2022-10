Trevisani: “Inter più tranquilla con Onana in porta, non è un caso”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Sassuolo: "L'Inter delle cose le ha fatte, si può appigliare a quelle ma per ora è un brodino: hai vinto col Barcellona facendo una gara tignosa e col Sassuolo facendo cose positive. In entrambe c'era Onana, non è un caso: l'Inter è più tranquilla con lui in porta. Poi lui farà errori, magari non 25 a stagione: la squadra nella testa un pochino è recuperata. Poi al Camp Nou sarà molto difficile. Se l'allenatore dimostra personalità, la squadra lo segue: ci sono voluti dei mesi, ma l'ha fatto, ha cambiato il portiere".