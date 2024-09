Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato il momento dell'Inter. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria di Udine, ha palesato in queste prime giornate qualche problema difensivo. "Secondo me c'è un tema di fame che dell'Inter va affrontato. Dopo il City è uscita dal campo in smoking, è andata a giocare il derby con una rilassatezza che non è da derby e quelli dall'altra parte avevano il sangue agli occhi giocando con un'altra cattiveria rispetto all'Inter. L'anno scorso se mi metto a cercare tre volte dove l'Inter ha subito due gol in 38 partite, non ne trovo".