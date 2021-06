Trevisani: “Cessioni Inter? Deve monetizzare, ma le altre non possono regalare soldi”

Le considerazioni del giornalista sul mercato in uscita del club nerazzurro

Diverse le questioni da risolvere in casa Inter, principalmente sul fronte uscite, in questo primo scorcio di mercato. I nerazzurri sperano di racimolare un importante gruzzoletto dalle cessioni in programma per potersi poi concentrare sui ritocchi da consegnare a Simone Inzaghi. "Ricordiamoci sempre che le cifre di questo post Covid non saranno quelle di prima. Capisco che l'Inter abbia bisogno di monetizzare, ma le altre non possono regalarle soldi perché hanno le stesse esigenze", ha detto a tal proposito Riccardo Trevisani negli studi di Sky Sport con un pizzico di polemica.