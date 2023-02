Trevisani: “Inter? L’anno scorso scudetto lanciato dalla finestra. Sorprendente che…”

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing, si è soffermato sul percorso dell'Inter in campionato dall'arrivo di Simone Inzaghi in panchina. Queste le sue considerazioni: "Vedo una squadra che in due anni non vincerà nessuno dei due scudetti e, per come gioca e per i giocatori che ha, mi sembra sorprendente. Il Napoli potrebbe fare 100 punti e a quel punto giù il cappello, ma l'anno scorso il Milan non li ha fatti e l'Inter ha lanciato lo scudetto dalla finestra. L'allenatore dell'Inter è lo stesso".