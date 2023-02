Inter, Inzaghi completa il suo personale esorcismo: scacciato il Diavolo dal corpo

Il tecnico vince il primo derby in campionato e domina contro il Milan come fatto poco tempo fa a Riad in Supercoppa

Andrea Della Sala

L'Inter batte ancora una volta il Milan. Primo derby vinto in campionato per Inzaghi coi nerazzurri, partita mai in discussione dall'inizio alla fine.

"Adesso sì che Simone Inzaghi ha completato il suo personale esorcismo: ha scacciato il Diavolo dal corpo, ha cancellato l’ultimo residuo delle vecchie e dolorose sconfitte. Gli mancava una vittoria contro il Milan anche in Serie A, per un motivo o per l’altro sempre fallita in questo biennio interista, ed eccola qui in questa notte gelida del 5 febbraio. È una data infausta nella recente storia interista, ma da ieri lo sarà un po’ meno: un anno esatto dopo il derby della rimonta rossonera e delle giravolte di Giroud, quello che costò lo scudetto della seconda stella, Simone ha saldato definitivamente il conto. Anche perché questa vittoria italica si somma a quella araba di due settimane prima che valeva una coppa: un paio di partite vinte dominando per ribadire la superiorità cittadina e il ruolo, un po’ consolatorio, di seconda forza di questo campionato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Simone lo ha fatto restando fedele a se stesso, al gioco aggressivo che ha sempre professato, nella notte in cui il suo collega sull’altra panchina ha, invece, completamente abiurato alle sue antiche credenze. La differenza nel modo in cui le due squadre hanno approcciato è sembrata macroscopica", aggiunge il quotidiano.