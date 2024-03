Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della situazione legata alla panchina del Milan facendo un paragone con l'Inter di un anno fa: "Inzaghi un anno fa era nelle stesse condizioni di Pioli: perdeva in campionato e non sapeva cosa avrebbe fatto in Europa. Poi è arrivato in fondo e su quella galoppata si è costruito una stagione leggendaria tra punti, differenza reti, bel gioco. L'Inter poi perde la finale, ma se Pioli dovesse vincerla tu che fai, gli dici vattene? Devi decidere prima".