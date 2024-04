Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della crisi della Juventus: "Se la Juve arriva quarta ha fatto il suo? Io ho un'altra idea della Juve, nella storia e quella attuale. Nessuno vuole la palla? Uno che la vuole è Yildiz ma sta seduto e quando entra fa il centravanti con Sekulov a sinistra: sabato abbiamo visto cose da mani nei capelli. Poi non è fortunata, ma si è messa nelle condizioni di perdere la partita negli ultimi 15' non facendo più una cosa giusta in campo.