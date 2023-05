Trevisani: “Lotta Champions? Per l’Inter calendario non semplice ma…”

Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato della lotta Champions confrontando i prossimi impegni delle varie squadre invischiati nella bagare che terrà banco ancora per qualche settimana. Queste le sue considerazioni a proposito del calendario che attende l'Inter di Simone Inzaghi , impegnata anche in campo internazionale:

"Ancora tante squadre sono in lotta per tutti, per cui tutti i calendari sono complicati. L'Inter si gioca una serie di partite non semplici, ma ha squadra che più o meno rischiano di non avere obiettivi. L'Atalanta alla penultima potrebbe già essere fuori dalla Champions League. Il Milan ha un calendario complesso che prevede la sfida con la Juventus e lo Spezia inguaiatissimo".