Trevisani: “Ballottaggio Dzeko-Lukaku nella partita più importante? Non scherziamo”

Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Pressing, ha parlato delle scelte di Inzaghi per il reparto offensivo in vista della sfida di Champions:

"Lukaku se sta bene sposta i continenti. Oggi non sta bene. Ballottaggio Dzeko-Lukaku nella partita più importante della stagione? Ma quale ballottaggio, non esiste. Ieri ha tolto Lukaku per vincere, se voleva vincere serviva Dzeko".