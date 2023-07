Trevisani: “Lukaku? Fuori dal campo ha fatto errori più gravi di quelli fatti sottoporta”

"Se sono la Juve, oggi non do via Vlahovic per Lukaku per mille motivi", ha dichiarato Riccardo Trevisani

"Lukaku ha passato una estate surreale, non è la prima. Da anni ci sono situazione grottesche, squadre abbandonate, riprese, mollate, scelte e tentativi di trattative varie e variopinte che non l'hanno portato sulla simpatia di quasi nessuna squadra. Se pensiamo a quanto potesse essere amato dagli interisti, adesso loro non lo vogliono più vedere neanche dipinto, compresi i giocatori, non solo i tifosi. Lukaku ha sbagliato già due anni fa andando via dall'Inter per tornare al Chelsea, è incredibile la serie di errori che ha fatto Lukaku, molto più gravi di quelli fatti sottoporta, già gravi per conto loro. Se sono la Juve, oggi non do via Vlahovic per Lukaku per mille motivi, comportamentali, anagrafici e anche economici. Vero che Vlahovic si è depauperato ma non è detto che continuerà a perdere valore, scambiandolo con Lukaku non c'è vantaggio per la Juventus"