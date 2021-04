Trevisani: “Lukaku fa sempre gol importanti: fa tutta la differenza del mondo”

Il giornalista di Sky Sport, Riccardo Trevisani elogia l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku attraverso i numeri del belga

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha esaltato l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku . Il belga ha realizzato in questa stagione 9 volte il gol dell'1-0 e ha collezionato 9 assist :

"Un vecchio cavallo di battaglia dice: 'I gol non sono tutti uguali: non si contano, si pensano'. Lukaku fa sempre gol importanti. È rarissimo che faccia gol inutili. È l'uomo che sblocca, e fa tutta la differenza del mondo, senza contare che ha leadership e catalizza il gioco. Poi lo finalizza meglio di tutti chi come Lukaku segna l'1-0".