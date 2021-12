Trevisani: “Inter sempre più forte. Gli avversari quando l’affrontano sono rassegnati a…”

A Tutti Convocati, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sul momento dell'Inter, che ha chiuso il 2021 in vetta alla classifica di Serie A

"Vediamo un'Inter sempre più forte: gli avversari in campo sono rassegnati a non trovarsi comodi, gli avversari che ci lottano perdono forza psicologica. La forza dell'Inter diventa la debolezza degli altri. Conte ha dato mentalità e vittoria a una squadra che non aveva quel pedigree in nessun calciatore, compreso Lukaku. Inzaghi con la serenità e i messaggi giusti le ha dato una qualità maggiore. Conte può risultare meno simpatico ai giocatori, ma una roba è prendere una squadra settima e farla diventare uno, un'altra è trovare una squadra uno e farla proseguire".