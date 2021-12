Disavventura Sensi: i ladri gli svaligiano casa durante Inter-Torino. Colpo da 200 mila euro

Brutta disavventura per Stefano Sensi e per la compagna, Giulia Amodio: alcuni malviventi gli hanno infatti svaligiato casa

Brutta disavventura per Stefano Sensi e per la compagna, Giulia Amodio. Mentre il centrocampista era ieri in campo a San Siro durante Inter-Torino, infatti, alcuni malviventi hanno forzato la finestra della cucina del suo appartamento in zona Gae Aulenti, svaligiando casa e racimolando un bottino del valore di circa 200 mila euro.