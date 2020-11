Trevisani: “Senza vino, ma penso che l’Inter abbia meno furore dello scorso anno. Mi stupisce che…”

Intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del periodo non favorevole all’Inter in questo inizio di stagione:

“Il problema è che l’Inter le grandi sfide le gioca anche bene, ma le perde. Perso lo scorso anno con Borussia Dortmund e Barcellona, in finale col Siviglia e col Real Madrid poco fa. Senza vino, ma io lo penso che l’Inter abbia meno furore dello scorso anno. Conte allenatore strabiliante, ha preso la Juve settima e l’ha portata in testa, lo stesso con Nazionale e Chelsea. Con l’Inter non sta accadendo e la cosa mi stupisce”.