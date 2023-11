Trevisani: “Vittoria Juve metterebbe pressione all’Inter? La settimana scorsa…”

Focus sugli impegni in campionato delle prime due della classe negli studi di Sport Mediaset

Anche in questo weekend la Juventus scenderà in campo prima dell'Inter. Una eventuale vittoria dei bianconeri contro il Cagliari potrebbe mettere pressione all'Inter che domani scenderà in campo al Meazza contro il Frosinone? Questa la domanda rivolta a Riccardo Trevisani negli studi di Sport Mediaset.