Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dell'approdo di Piotr Zielinski all'Inter, operazione ufficializzata ieri: "Mkhitaryan non può fare 60 partite anche l'anno prossimo, quindi per me di spazio ne troverà".