Ranieri: “Inattesi i 5 punti fatti con Atalanta-Inter e Juve”

«Se prima di questo trittico ci avessero detto che avremmo fatto cinque punti non ci avremmo creduto quindi complimenti ai miei uomini». Così Claudio Ranieri, a Skysport, dopo il pari contro la Juventus e in riferimento alla vittoria contro l'Atalanta e al pari contro l'Inter .

«Con la Juve fino a che non fischia l'arbitro c'è sempre da stare col vive, peccato perché erano due gol evitabilissimi. Un peccato, ma abbiamo fatto una buona partita e non potevamo onestamente dare di più. Non è ancora finita, dobbiamo lottare ed essere ancora concentrati soprattutto sui dettagli. Non dobbiamo mollare e dobbiamo salvarci perché questa Isola e questa gente lo merita. I miei hanno rispettato tutte le consegne e contro gente che la palla la fa cantare non è semplice. Sono soddisfatto della prova dei miei ragazzi e un po' rammaricato perché non dico che con i due punti saremmo salvi ma saremmo stati più vicini all'obiettivo», ha aggiunto il mister.