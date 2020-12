Inter, il futuro sembra chiaro. “Senza un trofeo, sarebbe Conte a pagare a favore di…”

L’eliminazione dalla Champions League, seppur deludente e ancora da digerire, non cambia gli obiettivi stagionali dell’Inter: Antonio Conte deve riuscire a conquistare lo scudetto. Doveva farlo prima, ora a maggior ragione. E’ infatti essenziale un trofeo in bacheca per il tecnico per poter proseguire con il suo progetto all’Inter. Altrimenti, si legge tra le pagine de Il Giorno, sarà l’ennesimo cambio di rotta: “Senza un successo in primavera il primo a pagare sarebbe l’uomo in panchina, probabilmente a favore di Allegri, sempre che sia ancora libero da contratti“, scrive il quotidiano.