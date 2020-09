Trofeo Gamper, il Barcellona aveva invitato l’Inter ma i nerazzurri hanno detto no: ecco perché

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona aveva scelto l’Inter come avversaria per il consueto Trofeo Gamper che anticipa l’inizio della stagione blaugrana. La società nerazzurra, però, ha declinato per evitare rischi di contagio di Coronavirus e allora il Barcellona ha deciso di invitare l’Elche che sfiderà i catalani sabato sera alle ore 19:00. L’opzione Inter è stata sul tavolo per qualche giorno prima che i nerazzurri optassero per il no con i blaugrana che hanno scelto l’Elche dopo aver scartato l’opzione Atletico Madrid, visti i casi di positività dei Colchoneros.