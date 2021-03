Tronchetti: “Inter out da CL? Conte rischiava di uscire dal progetto. Ero…”

Nel corso dell'intervista rilasciata ai taccuini de Il Foglio, Marco Tronchetti Provera, ad Pirelli, ha parlato anche tanto di campo

Nel corso dell'intervista rilasciata ai taccuini de Il Foglio, Marco Tronchetti Provera , amministratore delegato di Pirelli, ha parlato anche tanto di campo, tornando sull'eliminazione dalla Champions League dell'Inter di Conte. In particolare, Provera si è soffermato sulla reazione dell'allenatore nerazzurro dopo la serata nefasta contro lo Shakhtar Donetsk:

"L'Inter al momento gioca un buon calcio, ha dei giocatori forti ed è messa in campo bene… Ci stiamo divertendo. Quando siamo usciti dall’Europa ero certo che Antonio Conte avrebbe reagito con uno scatto di orgoglio. Lo si vedeva dalla sua reattività in quel periodo, era un uomo che stava soffrendo e doveva in qualche modo venirne fuori. E c’erano solo due strade, uscire dal progetto o vincere".