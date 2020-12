Juventus, nuovi problemi giudiziari: indagato per truffa il fratello di Cristiano Ronaldo

Dopo il caso Suarez, la Juventus rimane coinvolta in una nuova bufera giudiziaria: protagonista, questa volta, il fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Dinarte Aveiro. Tuttosport spiega la questione:

“La maglietta numero 7 di Cristiano Ronaldo, tra le più vendute al mondo, è al centro di un contenzioso legale sfociato in un’inchiesta della procura di Torino. Nel mirino Hugo Dinarte Aveiro, 45enne fratello di CR7, che cura una parte degli interessi del penta Pallone d’Oro, gestendo il Museo CR7 nell’isola di Funchal e il merchandising, indagato per truffa nei confronti di un’azienda di Torino, la Pegaso.

Quando il fuoriclasse portoghese si trasferisce a Torino la Pegaso avrebbe concordato con la Mussara, società gestita da Hugo, la cui maggioranza appartiene a Ronaldo, una licenza per la produzione di magliette griffate CR7 pagata 500 mila euro (più 150 mila dati a un intermediario). Avviata la produzione arrivata una disputa legale con la Juventus perché le maglie sono troppo simili a quelle Adidas: Pegaso sostiene di aver avuto l’autorizzazione legale da Mussara, che invece nega. E riesce a imporre lo stop della produzione acquistando le 13mila magliette già confezionate a 4 euro per poi mandarle al macero. Alcuni funzionari della Pegaso avrebbero invece scoperto che alcune di quelle magliette, che avrebbero dovuto essere distrutte, sono finite in vendita, alla cifra di 40 euro, nel museo di Cristiano“.