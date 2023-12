TS – Inter, 90′ di dominio e un rigore sbagliato. Poi la beffa delle beffe

Su una cosa sono tutti d'accordo: l'Inter non meritava l'eliminazione. Il concetto rimbalza anche dall'edizione odierna di TuttoSport: "L ’Inter bi-campione in carica, dopo 90 minuti di dominio e un rigore sbagliato, ha salutato la Coppa Italia nei supplementari per un incredibile uno-due in rimonta del Bologna nei supplementari - Beukama-Ndoye (su due assist spettacolari di Zirkzee) -, dopo la rete di Carlos Augusto a inizio extra-time.