TS – Inter, si cerca l’intesa con il fondo: sforzo finale, formula proposta…

Tuttosport fa il punto della situazione in casa Inter sulla trattativa per il finanziamento da 250 milioni di euro

"Intanto l’Inter prosegue nella ricerca di un accordo con Oaktree o Bain Capital. La formula proposta da Oaktree viene definita in linguaggio tecnico ‘equity upside’, un mix tra prestito e acquisto di una quota (in questo caso il 31%). Questo schema permette al debitore di strappare interessi più bassi perché il finanziatore può essere remunerato dalla crescita di valore della società. Trattandosi di un’operazione complessa sono molteplici i punti da discutere. Oaktree sta producendo lo sforzo finale per chiudere. Anche l’Inter non può aspettare a lungo".