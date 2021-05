Sole 24 Ore – Inter, Suning ha ragione ma ha sbagliato tempi e modi. Ora bivio decisivo

Secondo il quotidiano la proprietà dell'Inter non ha agito al meglio in questo momento di grande crisi economica per il calcio

Andrea Della Sala

Momento non facile per il mondo del calcio dopo la pandemia. I grandi club sono in grosse difficoltà economiche e anche l'Inter deve fronteggiare questa crisi che colpisce le casse nerazzurre. Suning sta provando a intervenire ricercando un prestito da un fondo, ma secondo Il Sole 24 Ore la proprietà cinese ha commesso degli errori:

"Il passo falso nella comunicazione degli Zhang, che in settimana riceveranno 250 milioni di prestito dai fondi e chiariranno posizione e linee guida, è proprio nel autoridimensionamento contenutistico del proprio eccezionale lavoro. La proprietà cinese ha il torto (inesperienza?) di aver macchiato, nei giorni del trionfo, sviluppo e continuità di un sogno costruito nella minuziosa programmazione. Interfacciandolo, mettendolo in conflitto con la realtà attuale. Questione di modi, di tempi. Non dare futuribilità alla vittoria, chiedere la rinuncia di due mensilità alla squadra tre giorni dopo la conquista di un titolo che mancava da 11 anni, è un errore basico. Nel merito. E sul morale. Non un errore concettuale in assoluto".

"All'ambiente nerazzurro, unito più che mai, la posizione di queste ore della proprietà è parso in primis un segnale di poca riconoscenza. Forse il primo mattone di una imminente smobilitazione. Come accaduto a marzo in Cina. Dove lo stesso Suning, che per ora non sembra avere intenzione di vendere l'Inter, ha cessato l'attività dello Jiangsu. A ridosso di un trionfo, dopo aver vinto lo scudetto. Un film dunque già visto. Dall'epilogo allarmante. Per un allenatore caro (12 milioni netti a stagione) ma estremamente professionista e redditivo nella sua “malattia” di successo. Per un gruppo di giocatori quasi tutti alla prima grande vittoria, cresciuti in questi mesi a pane ed interismo. La fredda e pragmatica uscita del gruppo cinese, che ancora non ha chiarito intenti, volontà di proseguire (e in che modo) il cammino, è stata interpretata come la sconfessione di un sentimento", aggiunge il quotidiano.

"Gli Zhang hanno tutto il tempo di spiegare, di ricucire lo strappo, di azzerare ogni dubbio. E di portare avanti la linea della necessità comune. Del resto anche la Juve ha appena chiesto la dilazione di 4 mesi di stipendi. Ma per evitare l'addio del tecnico, il conseguente fuggi-fuggi dei suoi prodi, Suning dovrà tornare a considerare l'Inter un modello di successo, un movimento collettivo extra campo, un brand subliminale. Ma anche una comunità", chiude il Sole 24 Ore.