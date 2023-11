TS – Inter, ecco cosa ha portato Sommer: ad Appiano lo elogiano per…

Focus sull'estremo difensore svizzero arrivato l'ultima estate per sostituire Onana finito al Manchester United

C'è anche l'affidabilità di Yann Sommer tra i segreti dell'inizio di stagione dell'Inter. Lo svizzero, arrivato per raccogliere un'eredità comunque pesante, ha conquistato in poco tempo la fiducia dell'ambiente intero. Scrive TuttoSport a proposito del confronto col predecessore: "Lanci meno lunghi, ma più sicurezza tra i pali. È questo il cambiamento principale nella porta dell’Inter con l’avvicendamento estivo tra André Onana e Yann Sommer. L’estremo difensore svizzero ha una gittata inferiore rispetto al collega camerunense, lodato per questa sua capacità con i piedi da Pep Guardiola al termine dell’ultima finale di Champions League a Istanbul tra Inter e Manchester City.