TS – Inter, Inzaghi vicino al primo slam per la sua definitiva consacrazione

"Il «giovane allenatore che può avere una carriera luminosa», come ha detto Beppe Marotta prima della vittoria in Supercoppa a Riad (non nel maggio 2021, come ci si sarebbe aspettato), è a un passo dal primo “slam” della carriera", scrive TuttoSport questa mattina. Il riferimento è per Simone Inzaghi, che dopo Inter-Juventus è sicuramente più solido in vetta alla classifica con la sua squadra. Nel mirino c'è lo scudetto inseguito nelle scorse due stagioni e ora davvero alla portata.