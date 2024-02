Simone Inzaghi chiamato a gestire le risorse a disposizione al Via del Mare: mancherà per la prima volta Thuram

Non era mai capitato fino a questo momento. Nell'Inter che comunque ha gestito e ruotato le proprie forze in stagione, Marcus Thuram c'era sempre stato. Dall'inizio o a gara in corso, il francese aveva dato il suo contributo. Oggi per la prima volta in stagione non sarà a disposizione di Simone Inzaghi, che spera di riaverlo presto tra i convocati. Ne parla anche TuttoSport: