Ts – Inter-Parma, pagelle: male Correa e Gagliardini. Inzaghi? Ha l’alibi…

Il giorno dopo Inter-Parma, Tuttosport analizza nel dettaglio la prestazione dei giocatori nerazzurri. Nelle pagelle del quotidiano tante insufficienze. Il peggiore è Correa, voto 4: "I brusii di San Siro hanno logorato giocatori più forti di lui ma risulta difficile dar torto ai loggionisti vedendolo sbagliare tutto il possibile". 4,5 per Gagliardini: "Con un destro a serramanico, per poco non fa centro (23’ pt), peccato sia l’unica cosa apprezzabile della sua partita. E stendiamo un velo per il passaggio sbagliato ad Acerbi che per poco non fa segnare Hainaut nel primo tempo supplementare".